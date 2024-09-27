Курск, 27 сентября, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Сотрудники Российского Красного Креста (РКК) приняли более 5 тыс. заявок на поиск родственников, с которыми оборвалась связь после вторжения украинских бойцов в Курскую область. Об этом сообщила специалист по восстановлению семейных связей курского отделения РКК Анжелика Руденко.

(сс) Sergio Russo

По её словам, всего на данный момент удалось восстановить около 800 семейных связей. Она уточнила, что число заявок не равно числу разыскиваемых людей, поскольку на одного человека может быть подано больше одной заявки. Число восстановленных связей тоже не равно числу найденных людей, так как один человек мог воссоединиться с несколькими родственниками.

Руденко отметила, что организация старается принимать заявки в первую очередь от близких родственников.

«Если мы понимаем, что к нам пришли оставлять заявку на розыск «бабушки моей подружки», то мы просим номер подружки, потому что это её внучка и знает она о ней больше. Дальние родственники, друзья, соседи могут дать нам некорректную информацию», — пояснила специалист, добавив, что если возможности оставить контакт родственника нет, то сотрудники принимают заявку как есть.

Как сообщало ИА Регнум, в августе волонтёры российских региональных отделений Красного Креста собрали и направили в Курскую область более 52 тонн гуманитарной помощи. Помимо этого, Российский Красный Крест запустил круглосуточную линию по восстановлению семейных связей жителей Курской области. С 11 августа на горячую линию позвонили более 4 тыс. россиян.