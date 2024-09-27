Токио, 27 сентября, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Бывший министр обороны Японии 67-летний Сигэру Исиба избран главой правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), после утверждения парламентом 1 октября он станет новым премьером страны. Трансляция голосования велась на сайте партии.

さかおり

Соперничество ему во втором туре составила 63-летняя Санаэ Такаити, набравшая 181 голос. По итогам второго тура Исиба набрал 215 из 415 голосов, а Такаити — 194.

Всего в выборах принимали участие девять кандидатов. Решение о проведении голосования в два тура было принято из-за того, что никому из них не удалось набрать большинство голосов. В первом раунде Исиба набрал 154 голосов.

«Я буду верить в наш народ, смело и искренне говорить правду и сделаю всё возможное, чтобы превратить Японию в безопасную страну, где каждый снова сможет жить с улыбкой», — сказал политик после победы во втором раунде.

Сигэру Исиба является одним из наиболее опытных политиков ЛДП Японии, который успел сменить несколько правительственных должностей. С 2007 по 2008 год он был министром обороны страны, с 2008 по 2009 год — министром сельского хозяйства, с 2014 по 2016 год — министром по делам борьбы с сокращением численности населения и оживления местной экономики.