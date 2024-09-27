Симферополь, 27 сентября, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Враги России и Крыма должны помнить, что от наказания не уйдёт никто. Об этом 27 сентября заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в Telegram-канале.

Константин Михальчевский/ РИА Новости

«В Крыму задержаны двое агентов украинских спецслужб… Выражаю благодарность сотрудникам ФСБ за профессионализм, оперативность и эффективную работу», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября в Крыму задержали двух агентов украинских спецслужб, которые собирали данные о российских военных объектах, в том числе о системе защиты Крымского моста. В отношении них возбудили уголовные дела по статьям о госизмене и шпионаже в пользу противника. Мужчин поместили под стражу. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок вплоть до пожизненного.

24 сентября ФСБ задержала жителя Биробиджана, собиравшего для Службы безопасности Украины (СБУ) данные об объектах Минобороны РФ и планировавшего устроить поджог пункта отбора контрактников.

Ранее в Луганской Народной Республике сотрудники ФСБ задержали россиянина, подозреваемого в работе на СБУ. По информации ведомства, подозреваемого завербовали на Украине в 2022 году «для сбора разведданных и нанесения иного ущерба безопасности» России.