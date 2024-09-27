Москва, 27 сентября, 2024, 09:30 — ИА Регнум. Хакерская группа «НемеZида» опубликовала данные более 800 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), вторгшихся в Курскую область. Сообщение об этом опубликовано 27 сентября в Telegram-канале проекта.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Среди установленных — представители 82-й десантно-штурмовой бригады, 61-й механизированной бригады, операторы БПЛА», — говорится в сообщении.

По словам хакеров, в числе тех, кто вторгся в Курскую область, много наёмников из Сирии, Израиля, Армении, Грузии, Иордании, Казахстана, а также Турции, Молдавии и других стран.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года хакерская группировка RaHDit при помощи «НемеZиды» обнародовала около 6 тыс. файлов с документами кадровой службы украинского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Данные были получены после взлома компьютеров группировки. В распоряжении хакеров оказались приказы боевых расчётов, списки участников боевых действий, личные дела, послужные списки, данные о награждениях.

Ранее группа RaHDit обнародовала информацию о 1,5 тыс. сотрудников украинской службы внешней разведки, о 700 сотрудниках СБУ и ГУР минобороны Украины. После начала СВО эти же хакеры взломали все 755 украинских правительственных сайтов.