Чтобы освободить Херсон, а затем Николаев и Одессу российским войскам предстоит пройти «путь Суворова». Так происходило в гражданскую войну начала прошлого столетия и в Великую Отечественную войну, напомнил в разговоре с «РИА Новости» 27 сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо и привёл строчки из песни об освобождении Херсона штыками, написанной ещё в 1936 году. Таким известием ознаменован наступивший 946-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Сальдо подчеркнул, что киевский режим не даёт людям спокойно жить. В качестве примера напомнил о недавнем теракте ВСУ в городе Алёшки. Тогда боевики устроили слежку и атаковали главного врача больницы.

Тем временем бойцы ВС РФ вышли на окраину города Гуляйполе в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

А экипаж Су-34 нанес удар по скоплению личного состава и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), пояснили 27 сентября в Минобороны.

На донецком направлении отличился расчёт гаубицы М-46 мотострелкового соединения группировки войск «Юг». Получив координаты выявленного пункта дислокации украинских боевиков, российские бойцы в считаные минуты нанесли удар по цели, уничтожив значительную часть личного состава и укрытую технику ВСУ.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.