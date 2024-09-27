Гуляйполе, Запорожская область, 27 сентября, 2024, 07:03 — ИА Регнум. Вооруженные силы России подошли уже к окраине города Гуляйполе в Запорожской области. Подробности рассказал «РИА Новости» губернатор региона Евгений Балицкий.

Mil.ru Военнослужащие ВС РФ

Гуляйполе Пологовского района находится под оккупацией ВСУ. По словам главы Запорожья, регион не является на данный момент основным участком.

«Потому у нас перемещения пока незначительные. Наши Вооруженные силы сейчас находятся на окраине города Гуляйполе. То есть продвижение у нас небольшое, но, в общем-то, мы не являемся основным участком», — пояснил Балицкий.

Основные боевые действия разворачиваются в воздухе. Губернатор заявил, что киевские боевики не перестают вести обстрелы БПЛА, FPV-дронами, ствольной и ракетной артиллерией. Это наносит значительный ущерб инфраструктуре.

«Мы практически вынуждены в большей степени бороться с последствиями обстрелов со стороны укронацистского режима, чтобы люди могли жить», — уточнил Евгений Балицкий.

Он добавил, что ВСУ действуют по тактике выжженной земли, вынуждая мирных жителей покидать свои дома.

Как сообщало ИА Регнум, освобождение Херсона, находящегося на протяжении двух лет в оккупации киевского режима, станет предтечей освобождения Николаева и Одессы, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Российские военнослужащие освободили от украинских боевиков населённые пункты Украинск и Лесовка в Донецкой Народной Республике. 25 сентября в Минобороны заявили об освобождении населённых пунктов Острое и Григоровка в ДНР.

Кроме того, подразделения Южной группировки ВС России нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Николаевка, Константиновка и Курахово в ДНР.