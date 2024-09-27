Российские военные вышли на окраину города Гуляйполе в Запорожье
Балицкий: ВС России дошли до окраины Гуляйполя Запорожской области
Гуляйполе, Запорожская область, 27 сентября, 2024, 07:03 — ИА Регнум. Вооруженные силы России подошли уже к окраине города Гуляйполе в Запорожской области. Подробности рассказал «РИА Новости» губернатор региона Евгений Балицкий.
Гуляйполе Пологовского района находится под оккупацией ВСУ. По словам главы Запорожья, регион не является на данный момент основным участком.
«Потому у нас перемещения пока незначительные. Наши Вооруженные силы сейчас находятся на окраине города Гуляйполе. То есть продвижение у нас небольшое, но, в общем-то, мы не являемся основным участком», — пояснил Балицкий.
Основные боевые действия разворачиваются в воздухе. Губернатор заявил, что киевские боевики не перестают вести обстрелы БПЛА, FPV-дронами, ствольной и ракетной артиллерией. Это наносит значительный ущерб инфраструктуре.
«Мы практически вынуждены в большей степени бороться с последствиями обстрелов со стороны укронацистского режима, чтобы люди могли жить», — уточнил Евгений Балицкий.
Он добавил, что ВСУ действуют по тактике выжженной земли, вынуждая мирных жителей покидать свои дома.
Как сообщало ИА Регнум, освобождение Херсона, находящегося на протяжении двух лет в оккупации киевского режима, станет предтечей освобождения Николаева и Одессы, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Российские военнослужащие освободили от украинских боевиков населённые пункты Украинск и Лесовка в Донецкой Народной Республике. 25 сентября в Минобороны заявили об освобождении населённых пунктов Острое и Григоровка в ДНР.
Кроме того, подразделения Южной группировки ВС России нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Николаевка, Константиновка и Курахово в ДНР.