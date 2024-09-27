Херсон, 27 сентября, 2024, 06:11 — ИА Регнум. Освобождение Херсона, находящегося на протяжении двух лет в оккупации киевского режима, станет предтечей освобождения Николаева и Одессы. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По его словам, на пути к Одессе российской армии сначала потребуется выбить противника из Херсона, и это не в первый раз.

«Вот такая судьба. В гражданскую войну начала прошлого столетия это происходило. Вот сто лет прошло — снова. В Великую Отечественную войну тоже освобождали Херсон сначала, а потом дальше — Николаев и Одесса. Видимо, этот путь сейчас, путь Суворова, мы пройдём снова», — сказал Сальдо в беседе с «РИА Новости».

Он также напомнил песню об освобождении Херсона штыками.

Как сообщало ИА Регнум, оккупированный укронацистами Херсон превратился «в город страха и горя», заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. Местные жители стараются без сильной надобности не выходить на улицу. По городу ходит большое количество пьяных вооружённых людей. В Херсоне возникли проблемы с продуктами, лекарствами, светом, водой и газом. Мужчин призывного возраста насильно хватают на улицах и силой заталкивают в автобусы для дальнейшей мобилизации, уточнил политик.