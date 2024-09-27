Петропавловск-Камчатский, 27 сентября, 2024, 05:40 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил продлить программу использования быстровозводимых модульных конструкций для отделений «Почты России» в отдалённых районах региона. Это предложение он внёс на стратегической сессии под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.

Правительство Камчатского края

«Большая работа проведена по ремонту отделений почты. Уже отремонтированы 10 отделений, ещё четыре закончат до конца года. Два года назад в посёлке Вулканный создан почтовый комплекс, который для нас является образцовым. Я обратился в правительство РФ с просьбой продолжить эту программу строительства модульных конструкций там, где ремонт действующих отделений нецелесообразен. Кроме того, мы готовим предложение по созданию совмещённых офисов МФЦ и «Почты России», которые позволят повысить эффективность функционирования, снизить затраты и повысить удовлетворённость жителей», — отметил он.

Кроме того, в регионе удалось повысить оперативность доставки почты.

«Во время командировок в отдалённые посёлки Камчатки ко мне подходили жители, которые рассказывали о задержках доставки отправлений. Особенно остро эта проблема стояла под Новый год, когда люди ждали посылки. Совместными усилиями нам удалось повысить оперативность доставки почты во взаимодействии с вертолётными перевозчиками, также пришлось задействовать вездеходы и снегоходы», — подчеркнул он.

«Почта России» — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий РФ.