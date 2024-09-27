Петропавловск-Камчатский, 27 сентября, 2024, 03:00 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов принял участие во встрече атомных подводных крейсеров «Император Александр III» и «Красноярск», которые завершили межфлотский переход с Северного на Тихоокеанский флот (ТОФ) и прибыли на постоянное место базирования.

Правительство Камчатского края

В торжественной встрече также приняли участие замминистра обороны РФ Павел Фрадков, главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев и командующий ТОФ Виктор Лиина.

«Это событие историческое не только для флота. Оно имеет особое значение для всего Камчатского края. Каждый житель нашего региона гордится подводными силами, а подводники являются образцом мужества и профессионализма для всех нас. Отрадно, что такие события становятся традиционными», — отметил Владимир Солодов.

Он напомнил, что за два года регион встретил уже пять кораблей, а их оружие — залог того, что северо-восточный форпост «будет всегда сильным и незыблемым». Отметил губернатор и профессионализм личного состава.

«Желаю вам продолжения успешной службы и выполнения всех тех задач, которые перед вами будет ставить Родина. Отдельно хочу пожелать благополучия и терпения вашим семьям — тем, кто всегда ждёт вас здесь, в Вилючинске», — добавил он.

После этого каждому из командиров кораблей был вручен офицерский кортик, а личному составу — медали за службу. Члены экипажей встретились со своими семьями.

В ближайшее время экипажам атомных подводных крейсеров предстоит пополнить запасы и продолжить выполнение задач.