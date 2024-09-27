Вашингтон, 27 сентября, 2024, 04:58 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров настоятельно призвал Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша не допускать втягивания представителей всемирной организации в «политизированные псевдомирные инициативы» по Украине. Об этом говорится в сообщении ведомства по итогам встречи сторон 26 сентября на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН.

МИД РФ Лавров и Гутерриш

Российский министр вновь акцентировал внимание на необходимости соблюдения всеми сотрудниками Секретариата ООН принципов объективности и нейтралитета, в том числе в отношении действий киевского режима.

Сергей Лавров призвал Гутерриша не допускать участия сотрудников ООН в политических псевдомирных инициативах в контексте украинского кризиса, добавили в МИД.

Как сообщало ИА Регнум, так называемый план победы главы киевского режима Владимира Зеленского является набором инициатив, который предстоит глубже изучить в ближайшее время. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Координатор добавил, что администрация США и представители киевских властей по поручению президента США Джо Байдена будут глубже изучать представленные Зеленским предложения.

5 сентября Зеленский заявил о желании представить Байдену «план победы» Киева в украинском конфликте. СМИ отмечали, что план включает пять пунктов, в том числе продолжение боевых действий в Курской области, получение от западных стран современного оружия, а также присоединение Украины к НАТО и ЕС.

Даже Запад не располагает никакими внятными положениями так называемого мирного плана, предложенного Владимиром Зеленским, заявил 26 сентября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.