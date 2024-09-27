Вашингтон, 27 сентября, 2024, 04:53 — ИА Регнум. Разрешение Украине ударить западным оружием вглубь России несёт опасность провокации силового возмездия. К такому выводу пришла разведка США, написала 26 сентября газета The New York Times.

Defense.gov Аналитический центр. Разведка США

«Удовлетворение запроса Украины на использование западных ракет по целям в глубине России может вызвать силовое возмездие, но не повлияет принципиально на ход конфликта», — отметили авторы.

Кроме того, американская разведка опасается активизации диверсий в Европе в качестве ответных мер Москвы (поджоги, атаки на военные базы в Европе и США).

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября президент Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. Он пояснил, что в обновлённой редакции документа будут учтены все возможные сценарии, в том числе критическая угроза суверенитету в условиях применения противником обычного оружия.

Изменение ядерной доктрины России — это «событие, которого ждали», заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Теперь есть повод призадуматься «не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе», добавил он. По словам зампреда СБ РФ, пересмотр нормативных условий использования Россией ядерной компоненты может остудить пыл тех противников, кто не утратил ещё чувства самосохранения.

Американский президент Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский 26 сентября провели встречу в Вашингтоне, по итогам которой официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не намерены разрешать ВСУ наносить удары вглубь России. Вопрос о таком использовании оружия может обсуждаться, но подход США не изменился, добавила она.