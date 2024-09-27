Москва, 27 сентября, 2024, 03:26 — ИА Регнум. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и его супруга Елена Мартынова решили развестись. Исполнитель заявил, что на отношения в паре повлияли высокая занятость и интенсивный график.

Кадр из интервью для Станислава Ярушина Певец SHAMAN

«Мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь», — объявил SHAMAN в Telegram-канале.

Певец заверил, что решение о разводе принималось совместно. По его словам, они расходятся без каких-либо конфликтов и обид. Пара состояла в браке с 2017 года.

Ранее SHAMAN был женат на учительнице пения Марине Рощупкиной, в 2014 году в их семье родилась дочь.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября в судебном участке московского района Хамовники пройдёт закрытое заседание по иску о расторжении брака жены основателя группы «Ленинград» Сергея Шнурова Ольги Абрамовой. Они поженились в 2018 году, когда музыканту было 45 лет, а его избраннице — 26. В 2021 году у пары родился сын, в следующем году — ещё один ребёнок. Брак с Абрамовой стал для Шнурова четвёртым.