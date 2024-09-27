Вашингтон, 27 сентября, 2024, 03:02 — ИА Регнум. Распространение ядерного оружия в мире приведёт к его использованию. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Представьте наш мир со всей напряжённостью, где у 20 стран есть ядерное оружие. Скорее всего, в таком случае оно было бы использовано», — сказал он в интервью порталу UN News.

Для некоторых стран становятся нормальными разговоры о ядерном оружии и его появлении, МАГАТЭ должно не допустить этого, добавил Гросси.

Как сообщало ИА Регнум, Россия не хочет ядерной войны и считает неуместными разговоры о том, когда надо нажать на «красную кнопку», подчёркивал 20 сентября министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ядерный арсенал США устарел и нуждается в модернизации до уровня России и Китая, информировал в августе американский журнал National Interest. Эксперт по ядерному сдерживанию и противоракетной обороне Роберт Питерс утверждал, что враги могут больше не бояться.

В марте президент Владимир Путин заявлял, что Россия готова применять оружие, в том числе ядерное, при возникновении опасности для существования государства, риске нанесения ущерба суверенитету и независимости страны. Он напомнил, что всё это прописано в профильной стратегии. Также глава государства заявил, что российская ядерная триада является более современной, чем у любой другой страны.

В списке ядерных держав по состоянию на 2024 год числятся 10 стран: Россия, США, Франция, Китай, Великобритания, Пакистан, Индия, Израиль, КНДР и Иран. Россия является лидером по числу ядерных боеголовок.