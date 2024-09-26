Лондон, 27 сентября, 2024, 02:36 — ИА Регнум. Глава министерства обороны Соединённого Королевства Джон Хили отказался отвечать на вопрос о том, готова ли Британия снять запрет на использование ракет Storm Shadow для нанесения ударов по территории Российской Федерации без поддержки Соединённых Штатов.

Сергей Корсун ИА REGNUM Красная линия. ВСУ. Украина

«Только один человек может извлечь выгоду из обсуждения конкретных возможностей, и это президент Путин», — заявил Хили на совместной пресс-конференции с коллегами из Австралии и США.

Министр также отметил, что обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином то, как обе страны могут поддержать «план победы» главы киевского режима Владимира Зеленского и укрепить позиции Украины.

Как сообщало ИА Регнум, США после встречи президента Джо Байдена с Владимиром Зеленским не намерены объявлять о смене подхода к запрету для ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь территории РФ, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

При этом в администрации Байдена рассматривают возможность того, чтобы поддержать удары по объектам на территории России, но не американским оружием, написала 25 сентября газета The New York Times (NYT).

В материале отмечается, что глава киевского режима оказывает давление на западных союзников, чтобы американские власти пересмотрели своё решение по данному вопросу.