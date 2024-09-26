Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2024, 01:25 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что на утро 27 сентября у него запланирована встреча с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом он сказал на пресс-конференции 26 сентября.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского

Встреча состоится в башне Trump Tower в Нью-Йорке.

Бывший президент Америки уточнил, что Зеленский сам запросил аудиенцию с ним.

«Я встречусь с ним около 09:45 (16:45 мск) в Trump Tower», — сказал Трамп журналистам.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Зеленский не согласился встречаться с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, потому что это якобы могло быть воспринято как поддержка его кандидатуры. Помощники Зеленского предлагали встретиться в телеэфире и дать совместное интервью.

Зеленский в одном из интервью сказал, что Трамп, вопреки его словам, не имеет понятия, как остановить конфликт на Украине.

Трамп ранее заявлял, что Украине следовало заключить любую, даже не самую выгодную сделку с Россией, поскольку в таком случае страна осталась бы цела, в то время как сейчас она разрушена. Кандидат в президенты США также сказал, что киевский режим должен был пойти на уступки России ещё в 2022 году и что этого не произошло из-за нынешнего главы американского государства Джо Байдена.

16 сентября Трамп пообещал наладить отношения с Россией и Китаем, а также урегулировать конфликт на Украине.