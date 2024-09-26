Москва, 27 сентября, 2024, 01:15 — ИА Регнум. Российские военнослужащие освободили от украинских боевиков населённые пункты Украинск и Лесовка в Донецкой Народной Республике. Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил отличившемуся подразделению поздравительную телеграмму.

Министерство обороны России В зоне проведения СВО

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперёд на красноармейском направлении, уничтожаете противника и занимаете более выгодные рубежи, приближая нашу Победу», — указал глава военного ведомства в телеграмме командованию и личному составу 114-й отдельной стрелковой бригады.

Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением от врага населённых пунктов Украинск и Лесовка в ДНР, поблагодарив за верность воинскому долгу и присяге.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября в Минобороны заявили об освобождении населённых пунктов Острое и Григоровка в ДНР. Кроме того, подразделения Южной группировки ВС России нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Николаевка, Константиновка и Курахово в ДНР.

В этот же день глава республики Денис Пушилин сообщал, что российские войска вошли на территорию Угледара, бои велись в черте города.

Ранее подразделения группировки войск «Центр» освободили за неделю населённые пункты Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное и Журавка в ДНР.