Москва, 27 сентября, 2024, 01:04 — ИА Регнум. Известного актёра Евгения Воловенко сняли с самолёта, прилетевшего в Хабаровск из Москвы, и передали сотрудникам полиции. Известно, что звезда сериала «По законам военного времени» устроил на борту во время полёта пьяный дебош. По статье «Хулиганство» возбуждено уголовное дело. Подробности сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Евгений Воловенко

Инцидент произошёл на рейсе Москва — Хабаровск. Евгений Воловенко оскорблял бортпроводников, требовал разрешить ему курить за отдельную плату, пытался купить спиртное и в итоге хотел открыть дверь самолёта.

По прилёте в Хабаровск дебошира передали в руки полиции. Был составлен протокол. Воловенко задержали.

В ходе разбирательства было установлено, что актёр в полёте был пьян.

«В отношении Воловенко возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве», — пояснили в правоохранительных органах. Ему грозит до семи лет лишения свободы либо штраф.

По информации СМИ, 52-летний актёр пил вино во время полёта.

В авиакомпании «Россия» РБК пояснили, что инцидент случился ещё 15 сентября. Якобы Воловенко летел экономклассом, выпил четыре порции вина и «начал активно проявлять навязчивое внимание к бортпроводницам», вёл себя неадекватно.

Воловенко известен своей ролью следователя Ивана Рокотова в многосерийном фильме «По законам военного времени», за что был номинирован на премию ТЭФИ в категории «Лучший актёр телесериала».

Всего в фильмографии непрофессионального актёра более 70 ролей в кино.

Как сообщало ИА Регнум, в аэропорту Томска с самолёта сняли неадекватного пассажира, который, поднявшись на борт, начал кидаться в людей яблоками. 29-летний мужчина имел видимые признаки алкогольного опьянения.

Более двух тысяч дебоширов, из которых больше половины находились в состоянии алкогольного опьянения, сотрудники полиции сняли с авиарейсов в 2023 году.