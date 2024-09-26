Москва, 27 сентября, 2024, 00:52 — ИА Регнум. Офицер Военно-воздушных сил США по имени Стивен погиб в результате удара по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области Украины, где уничтожили несколько истребителей F-16. Об этом сообщил 26 сентября Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на супругу американца Меланию Малвин-Паркер.

Сергей Корсун ИА Регнум F-16 ВСУ

Отмечалось, что в одной из соцсетей появилась публикация женщины, по словам которой на Украине 25 сентября погиб её супруг. Она уточнила, что Стивен согласился поучаствовать в программе для иностранных инструкторов.

«Я не знаю, почему он на это согласился. Его не было дома много месяцев, и теперь его нет. И я не понимаю, как они собираются вернуть моего мужа из этого… Староконстантинова? И кто вернёт остальных погибших мужчин их семьям?» — написала американка.

Также женщина выразила недоумение по поводу того, что кого-то расстроила потеря пяти истребителей F-16, и назвала их «идиотами».

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев информировал об ударах по аэродрому в Староконстантинове на западе Украины, на котором, предположительно, могли находиться истребители F-16.

В этот же день украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что ВСУ потеряли четыре истребителя F-16 в результате одного удара.

Подтверждений этой информации от официальных лиц и военных ведомств не было.

Генеральный штаб ВСУ 29 августа признал потерю Украиной первого переданного Западом истребителя F-16. По информации The Wall Street Journal, самолёт, вероятно, потерпел крушение в результате ошибки пилота. Сообщалось, что в результате инцидента погиб пилот Алексей Месь, одним из первых прошедший обучение по управлению F-16. По другой версии, истребитель сбили ракетой ЗРК Patriot из-за «дискоординации» между подразделениями. Отмечалось, что крушение F-16 в первый день боевого применения заставило западных союзников Киева задаться вопросом относительно спешки в подготовке пилотов.