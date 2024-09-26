Идлиб, Сирия, 26 сентября, 2024, 23:37 — ИА Регнум. В Сирии беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper так называемой коалиции, возглавляемой США, опасно приблизился к истребителю Су-24 Воздушно-космических сил России. Об этом 26 сентября сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике Олег Игнасюк.

Afspc.af.mil Американский БПЛА MQ-9 Reaper

«Российские лётчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения», — добавил он.

Инцидент произошёл в районе провинции Идлиб.

Игнасюк подчеркнул, что такими действиями «коалиция» продолжает создавать опасные предпосылки авиапроисшествий и обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

По информации ЦПВС, за сутки зафиксировали семь случаев нарушения «коалицией» положений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с не согласованными с Россией полётами беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в сентябре российские военные в сирийской провинции Идлиб отразили попытку атаки боевиков и уничтожили одного террориста. Диверсионно-разведывательная группа намеревалась проникнуть на позиции правительственных сил Сирии в районе Маарет-Эль-Улия.

ВКС России 23 августа уничтожили в Сирии три места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывшихся в труднодоступных районах сирийской пустыни «Белая».