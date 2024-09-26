Одинцово, Московская область, 26 сентября, 2024, 22:53 — ИА Регнум. В Московской области введён план «Перехват» для поиска солдата-срочника, сбежавшего из многофункционального огневого центра. Об этом сообщил RT источник.

Иван Шилов ИА Регнум

Огневой центр — это открытое стрельбище общей площадью 250 га.

Поиски солдата начались после того, как он не явился на построение. Известно, что парень призывался из Рязани.

Как сообщало ИА Регнум, из парка «Патриот» в Московской области сбежал 19-летний срочник, вооружённый автоматом. Он служил в Преображенском полку, находился в многофункциональном огневом центре, но в какой-то момент пропал.

Солдат унёс автомат с боекомплектом к нему.

25 августа трое вооружённых автоматами мобилизованных в ряды украинской армии сбежали из села в Одесской области. По данным местных СМИ, все трое были бывшими заключёнными.