Берлин, 26 сентября, 2024, 21:07 — ИА Регнум. Обновление ядерной доктрины России не окажет никакого влияния на внешнюю политику Германии, а также НАТО, заявил 26 сентября министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa

Он также выступил с утверждением, что подобные события не стоят комментария.

«Это вообще не нужно комментировать. Завтра будет что-нибудь другое. Мы идём своим путём. Мы делаем то, что считаем правильным», — сказал Писториус.

Как передавало ИА Регнум, ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что изменения в ядерной доктрине России не приведут к изменениям политики ЕС по украинскому конфликту. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь выступил с утверждением, что Россия якобы приняла решение «несвоевременное и безответственное» решение.

25 сентября президент Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России в части определения условий применения ядерного оружия. Глава государства обратил внимание, что в обновлённой редакции доктрины агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ. Кроме того, президент заявил, что нападение на Россию с использованием обычного оружия, при возникновении критической угрозы суверенитету страны, также может повлечь за собой ядерный ответ.

За изменениями ядерной доктрины просматривается замысел, состоящий в том, чтобы предотвратить войну, к которой мир толкают западные элиты, переставшие бояться ядерного Армагеддона, отметил в своей статье обозреватель ИА Регнум Геворг Мирзаян.