Буэнос-Айрес, 26 сентября, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Аргентинский суд передал в Интерпол запрос о включении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нескольких сотрудников его администрации в список лиц, объявленных в международный розыск, сообщила пресс-служба генпрокуратуры Аргентины.

Global Look Press/Pedro Rances Mattey/dpa

Мадуро обвиняют в «преступлениях против человечности» в отношении мирных жителей Венесуэлы.

«Судья Федерального суда № 2 города Буэнос-Айреса Себастьян Рамос выполнил распоряжение Первой Национальной уголовной Палаты и Федеральной исправительной палаты», — сказано в сообщении.

Ранее суд Буэнос-Айреса удовлетворил запрос генпрокуратуры Аргентины об объявлении Мадуро в розыск на основании жалобы неправительственной организации, представители которой обвинили президента Венесуэлы в якобы массово имевших место как минимум с 2014 года нарушениях прав человека.

МИД Венесуэлы назвал это решение «смехотворным», а генпрокурор страны Тарек Вильям Сааб заявил, что Венесуэла попросила Интерпол объявить в международный розыск президента Аргентины Хавьера Милея по делу о конфискации в Буэнос-Айресе венесуэльского самолета.

Как передавало ИА Регнум, 28 июля в Венесуэле состоялись выборы президента страны. Действующий глава государства Мадуро, руководивший Венесуэлой два срока подряд, был объявлен победителем. Оппозиция отказалась признать его победу, после чего в Каракасе начались протесты и столкновения демонстрантов с полицией.

Ряд государств Латинской Америки потребовали пересмотра результатов голосования. Законодатели США и ЕС пригрозили Мадуро «ответственностью» в случае, если он откажется покинуть пост. США считают победителем выборов в Венесуэле одного из лидеров оппозиции — Эдмундо Гонсалеса, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Ранее принадлежащий Венесуэле самолёт был доставлен из Буэнос-Айреса в США и арестован. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ поддерживает законные требования Венесуэлы о возврате самолёта. США, арестовав президентский борт, продемонстрировали пренебрежение международным правом, подчеркнула она.