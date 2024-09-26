Москва, 26 сентября, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Среди арестованного в рамках уголовного дела имущества блогера Елены Блиновской находятся более 10 земельных участков в Алуште и под Костромой, передают «Известия».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

26 сентября прошло очередное заседание по уголовному делу.

В ходе заседания также стали известны некоторые подробности, связанные с работой и доходами Блиновской. По этим данным, всего за продажу «марафонов» она получила около 4 млрд рублей.

Как передавало ИА Регнум, Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь границу с Белоруссией и позднее отправили под арест. Её обвиняют в неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей и легализации имущества, приобретенного преступным путём (п. 3б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, блогер и её супруг Алексей скрыли информацию о доходах, не выплатив налоги на сумму 918 млн рублей.

Кроме того, Блиновскую обвинили в легализации незаконно приобретённого имущества на сумму более 706 млн рублей. Федеральная налоговая служба обязала её выплатить недоимку, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 млрд рублей. На имущество Блиновской был наложен арест. В конце мая 2024 года блогер подала заявление о банкротстве в арбитражный суд.

В августе Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов, но при этом заявила, что незаконной легализацией доходов и неправомерным оборотом платёжных средств она не занималась.