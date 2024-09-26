Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2024, 19:39 — ИА Регнум. На фоне рекордных розничных цен на говядину и низкой численности крупного рогатого скота стоимость бургеров в американских ресторанах быстрого питания растёт и не будет снижаться в ближайшее время, пишет 26 сентября Bloomberg Businessweek.

Global Look Press/Luiz Rampelotto/EuropaNewswire

В материале отмечается, что во втором квартале 2024 года средняя цена бургера в США составила $8,41, что на 16% больше, чем пять лет назад. Даже в сети ресторанов быстрого питания McDonald’s средняя цена «Биг Мака» в июне составила $5,29, что на 21% больше, чем в 2019 году.

«Бургеры стали настолько дорогими, что потребители с низким доходом стали заходить туда реже, что привело к первому падению продаж сети за четыре года», — сообщает издание.

Для привлечения клиентов McDonald’s и другие сети быстрого питания устраивают акции: предлагают два бургера по цене одного, а также выгодные комбо за $5. Однако это не решает основную проблему — продолжающийся рост цен на говядину. Так, уточняет Bloomberg Businessweek, средняя розничная цена за фунт (453,6 г) говяжьего фарша в городах США в августе составила $5,58, что является рекордным максимумом.

Эксперты объясняют ситуацию последствиями засухи 2020 года, когда скотоводы массово отправляли животных на убой, не восполняя их количество из-за резкого роста цен на корма. Сегодня же нарастить поголовье скота не позволяют высокие процентные ставки и эксплуатационные расходы.

Как передавало ИА Регнум, ранее предприниматель Илон Маск заявлял, что американцев ждёт массовый голод, а США как государство и вовсе прекратят своё существование, если кандидат в президенты от демократов Камала Харрис последует своим предвыборным обещаниям, в частности ограничит цены на продукты питания.

Американский журналист Такер Карлсон после визита в Москву отмечал, что купленные в российской столице продукты обошлись ему в четыре раза дешевле, чем в Соединённых Штатах. Покупки обошлись журналисту в 9 481 рубль (около $104). По его словам, в США за такую же продуктовую корзину он отдал бы более $400, то есть в четыре раза больше.