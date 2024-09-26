Москва, 26 сентября, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) послал Западу ещё один сигнал. Москва надеется «привести в чувства» недружественные страны. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Александр Щербак/POOL/ТАСС

26 сентября российский лидер в рамках РЭН отметил основные достижения экономики и энергетики России, указав, что страна, по сути, становится архитектором многополярной модели развития и гарантом стабильности глобального энергетического рынка. Президент подчеркнул, что будущее развитие мировой экономики — за странами БРИКС. В то же время Россия прилагает усилия для улучшения жизни своих граждан. Активная газификация страны продолжается, в том числе на Дальнем Востоке, обновляется энергетическая стратегия, совсем скоро заработают новый нацпроект и новые госпрограммы.

Как отметил Алексей Мартынов, президент обратил внимание на то, что всё это стало возможно вопреки беспрецедентным усилиям недоброжелателей. Несмотря на различные санкции, попытки ограничить развитие российской энергетической отрасли, успехов недружественные страны в этом не достигли.

Более того, страны Запада только сами себе нанесли серьёзный ущерб, понесли убытки и потери.

«Нехитрая стратегия группы западных стран во главе с США по сдерживанию развития России состоит из двух частей. Первая — обрушить российскую энергетическую отрасль и, как следствие, всю экономику. Второе — втянуть в это украинскую химеру, чтобы публично унизить Россию через болезненные метаморфозы с не чужой нам Украиной и создать максимальное количество угроз безопасности нашей страны», — объяснил эксперт.

Мартынов указал, что эта западная задумка очевидно проваливается. И Путин в своём выступлении подробно это обосновал, отметив и рост энергетического сектора, и его успехи, а следовательно, и рост экономики.

Кроме того, форум «Российская энергетическая неделя» уже становится традиционным и проводится не первый год, по сути, иллюстрируя провал попыток Запада разрушить РФ и изолировать самую большую страну мира.

«Ещё одно любопытное мероприятие, которое планируется в рамках работы Российской энергетической недели, это совещание, такая конференция ведущих энергетиков БРИКС: министров энергетики, лидеров крупнейших энергетических компаний. То есть идёт координация энергетического международного рынка», — указал Алексей Мартынов.

Он отметил, что страны БРИКС — это половина всего населения мира и больше половины мировой экономики, а если посмотреть в энергетической сфере, то и все две трети. Президент как раз указал на то, что именно в БРИКС будет сосредоточен рост глобальной экономики.

«Вот это такой очень интересный намёк, одновременно заявка и сигнал. А если ещё вспомнить, что была скорректирована ядерная доктрина России… это же тоже сигнал, чтобы слегка, так сказать, привести в чувство вот этих западных людей, которые по абсолютно негодной экспертизе, неизвестно из чего высосанной, решили, что они могут подобными действиями добиться поражения наших стран», — объяснил политолог.

Мир уже фактически преобразовался в многополярный, и стало больше разговоров о реформах международных организаций — ООН, Совбеза ООН и прочих, — но страны Запада пытаются это трактовать по-своему и никак не хотят смириться с тем, что процесс краха их гегемонии необратим, подчеркнул эксперт.

По словам Алексея Мартынова, чем быстрее Запад придёт в чувства и осознает, что произошло, тем лучше будет всем и в первую очередь самим этим западным странам.

Пока же западное давление и санкции Россия обыгрывает в свою пользу. Так, если еще 10 лет назад критики упрекали Россию в том, что, пока она утверждается на международной арене и экспортирует огромное количество газа и нефти за рубеж, внутренние дела обстоят не так радужно, теперь это утверждение не справедливо.

«Главное внимание было экспортным поставкам газа. Не хватало времени и сил на себя. Теперь у нас больше времена на газификацию собственной страны. Спасибо «добрым самаритянам» — они дали нам толчок, возможность. Мы, чем обеспечивать рост европейской экономики, своих граждан и свою экономику обеспечим», — сказал политолог.

Мартынов напомнил, что Россия — страна, которая на 100% может обеспечить себя всеми ресурсами, энергией любого вида. И дело не в «разрыве» с Западом или «развороте» на Восток, а в том, что другие сами стремятся сотрудничать с Россией.

«А то, что свободные места западных компаний, которые по глупости покинули нас, занимают компании восточные, — это проблема западных компаний. А мы будем жить долго и счастливо», — заключил политолог.