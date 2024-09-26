Москва, 26 сентября, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Вплоть до лишения свободы на срок до четырёх лет грозит за незаконный сбор краснокнижных грибов, напомнил юрист Илья Русяев.

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Так, согласно статье 260.1 УК РФ, за незаконный сбор, приобретение, хранение и перевозку установлены штрафы в размере до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до четырёх лет.

«Особое внимание следует обратить на такие редкие виды грибов, как рядовка мацутакэ. Именно этот вид упоминаются в законе как пример краснокнижных грибов, за сбор которых может последовать наказание», — приводит слова эксперта издание News.ru.

Вместе с этим, отмечает Русяев, закон не конкретизирует требования касаемо того, можно ли срезать грибы или их необходимо выдёргивать. Он добавил, что для последующего распространения грибов лучше оставлять ножку в земле, сохраняя грибницу.

Русяев особо подчеркнул, что перед походом в лес рекомендуется ознакомиться с перечнем видов грибов, занесённых в Красную книгу России.

«Этот перечень утвержден приказом Минприроды РФ и доступен для ознакомления», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ограничении сбора кедрового ореха. По мнению парламентариев, очищенный кедровый орех сосны корейской является стратегическим природным ресурсом в России. За его контрабанду в крупном размере грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

В июле старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова напомнила, что за выращивание запрещённых растений, в число которых входят шалфей предсказателей и мята полевая, дачникам в России может грозить штраф до 300 тысяч рублей.