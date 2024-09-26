Москва, 26 сентября, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо в Минобрнауки с предложением считать наличие ребёнка индивидуальным достижением абитуриенток при поступлении в высшие учебные заведения, что даст им дополнительные баллы в конкурсном отборе. Текст документа опубликовало агентство ТАСС 26 сентября.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Предлагается рассмотреть предложение о введении дополнительных преференций при поступлении в высшие учебные заведения женщинам, родившим ребёнка (детей), в течение года до подачи документов в вуз. Детей предлагается считать индивидуальным достижением, за которое необходимо предусмотреть начисление максимального количества дополнительных баллов к результатам экзаменов», — сказано в письме.

По мнению Кутепова, такая мера обеспечит возможность получения высшего образования женщинам с детьми, станет профилактикой прерывания беременности и будет повышать статус семей с детьми.

«Предложенная мера станет последовательным движением в сторону поддержки рождаемости в стране», — добавил сенатор.

Как передавало ИА Регнум, в июле президент России Владимир Путин назвал приоритетной общенациональной задачей улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и многодетности, укрепление семейных ценностей. По словам главы государства, семья во все времена была и остаётся надёжной опорой для каждого человека.

19 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что движение чайлдфри должно быть запрещено законодательно, но государство не будет нарушать права женщин, которые не хотят или не могут иметь детей.