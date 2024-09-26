Москва, 26 сентября, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Исследовательское агентство Ipsos в России провело исследование и узнало, какие сервисы для просмотра видео являются самыми популярными у россиян. Так, согласно опросу, среди российских сервисов самым известным и используемым стала платформа «VK Видео», на втором месте оказался RuTube.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Аналогичный рейтинг у этих сервисов и по показателю рассмотрения к использованию. Ключевой аспект восприятия всех российских видеосервисов — возможность бесплатного использования», — говорится в материалах исследования.

Кроме того, платформа «VK Видео» также воспринимается как молодёжный сервис, с возможностями для взаимодействия с контентом. RuTube считают сервисом, где есть ТВ-контент, много качественных фильмов, мультфильмов, телешоу и сериалов. «Одноклассники» кроме бесплатного использования ассоциируются с возможностями взаимодействия и с любительским контентом. NUUM — делит территорию молодежности и современности с «VK Видео».

Исследование проводится на регулярной основе, чаще чем 5 раз в неделю, методом онлайн-опроса среди интернет-пользователей в возрасте 14–60 лет, проживающих в городах России, размер выборки — 1225 интервью в неделю. Для составления данного обзора использованы данные, полученные в августе 2024 года.

20 сентября платформа «VK Видео» первой в России запустила сервис интерактивного контента. Это значит, что при просмотре мультимедийных материалов пользователи могут активно участвовать в сюжете, исследуя альтернативные сценарные линии и становясь частью повествования.

5 сентября платформа «VK Видео» и социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» стали первыми российскими сервисами, которые получили поддержку нового видеокодека AV1.