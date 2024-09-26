Москва, 26 сентября, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Метрополитен Москвы принял юбилейный, 25-й современный поезд «Москва-2024», он начал курсировать на Замоскворецкой линии, сообщила 26 августа пресс-служба городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

РИА Новости/Евгений Биятов

В течение 2024 года метрополитен должен получить 36 поездов нового поколения, рассказал глава департамента Максим Ликсутов.

В данных поездах обеспечена улучшенная шумоизоляция, установлены широкие двери, мощные климатические системы, USB и type-C разъёмы, возможен сквозной проход через весь состав, сказано в сообщении. Поезда курсируют по Замоскворецкой и Троицкой линиям метро.

«С 2010 года по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы ведём планомерную работу по закупке самого современного подвижного состава метро. За это время получили более 4,7 тыс. инновационных российских вагонов и заменили составы на большинстве линий метрополитена. В сентябре мы полностью укомплектовали новую Троицкую линию поездами «Москва-2024» и сейчас продолжаем заменять такими составами поезда Замоскворецкой линии», — сказал Ликсутов.

Как передавало ИА Регнум, ранее 26 сентября Собянин сообщил о начале строительства тоннеля Рублёво-Архангельской линии метро между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха». Отрезок будет соединён с участком «Шелепиха» — «Деловой центр», который ранее входил в Большую кольцевую линию метро. Собянин добавил, что на Рублёво-Архангельской линии также ведётся строительство тоннелей между станциями «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева».

24 сентября мэр Москвы сообщил, что доля поездов нового поколения в столичном метрополитене в настоящее время составляет около 75%, а к 2030 году этот показатель увеличится до 95%. В ближайшие шесть лет метрополитен получит около 2000 новых вагонов, отметил Собянин.