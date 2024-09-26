Москва, 26 сентября, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Российский актёр Евгений Воловенко устроил дебош на борту самолёта, выполнявшего рейс Москва — Хабаровск. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

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По информации издания, инцидент произошёл 24 сентября. Во время полёта 52-летний актёр требовал у членов экипажа алкоголь и сигареты, а также пытался открыть дверь самолёта.

Бортпроводники просили мужчину успокоиться, на что в ответ он начал угрожать и оскорблять их. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку произошедшего на предмет хулиганства.

Воловенко известен своей ролью следователя Ивана Рокотова в многосерийном фильме «По законам военного времени», за что был номинирован на премию ТЭФИ в категории «Лучший актёр телесериала».

Как передавало ИА Регнум, в начале сентября пассажира авиарейса Варадеро — Москва связали после того, как он в пьяном виде устроил дебош и пригрозил открыть аварийный выход в полёте.

Отмечалось, что дебошир начал вести себя агрессивно из-за замечания бортпроводников после того, как он начал курить прямо на борту самолёта. После этого мужчину просил успокоиться весь экипаж. Однако в какой-то момент мужчина ударил бортпроводника. Через некоторое время мужчина пригрозил тем, что откроет аварийный выход из самолета. После этого дебошира связали и пристегнули.