Вашингтон, 26 сентября, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск призвал туристов воздержаться от поездок в Великобританию из-за того, что там власти освобождают осуждённых педофилов, сообщил он в соцсети X 26 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Я не думаю, что кто-либо должен ехать в Великобританию, где освобождают осуждённых педофилов, чтобы сажать людей в тюрьму за посты в социальных сетях», — заявил Маск.

Ранее стало известно, что Маска исключили из списка участников британского правительственного инвестфорума за посты о недавних беспорядках в Британии, вспыхнувших после нападения подростка с ножом на детей в Саутпорте, после чего трое детей погибло. Английские СМИ сообщали о тюремных сроках за публикации в соцсетях, нацеленные на разжигание ненависти.

Как передавало ИА Регнум, в начале августа в нескольких городах Великобритании начались акции протеста против наплыва нелегальных мигрантов.

4 августа Маск предсказал начало гражданской войны в Великобритании, комментируя видео протестов.