Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Решение российских властей обновить ядерную доктрину принято «невовремя» и является «безответственным», заявил 26 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

Он отметил, что в эти дни «мировые лидеры» собрались в Нью-Йорке на заседании Генассамблеи ООН, чтобы обсудить пути преодоления кризисов.

«Изменение российской ядерной доктрины — это безответственно, особенно в тот момент, когда мировые лидеры собрались в Нью-Йорке на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций для обсуждения кризисов», — цитирует Блинкена информагентство Reuters.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября президент России Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России в части определения условий применения ядерного оружия. Глава государства обратил внимание, что в обновлённой редакции доктрины агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ.

Кроме того, президент заявил, что нападение на Россию с использованием обычного оружия, при возникновении критической угрозы суверенитету страны, также может повлечь за собой ядерный ответ.

Обозреватели британской газеты Financial Times отметили, что пересмотр ядерной доктрины РФ стал чётким сигналом Западу от президента России. Сигнал адресован западным союзникам Украины, в том числе США и Великобритании, которые намерены разрешить Киеву наносить удары вглубь России ракетами западного производства Storm Shadow, указали авторы.

Обновление доктрины — сигнал недружественным странам, которым следует задуматься о последствиях возможного участия в нападении на РФ, отметил в свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

За изменениями ядерной доктрины просматривается замысел, состоящий в том, чтобы предотвратить войну, к которой мир толкают западные элиты, переставшие бояться ядерного Армагеддона, отметил в своей статье обозреватель ИА Регнум Геворг Мирзаян.