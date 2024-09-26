Москва, 26 сентября, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Новый полузащитник ЦСКА, бывший игрок «Ювентуса» и «Барселоны» Миралем Пьянич извинился за слова, сказанные им два года назад о том, что он был против играть со сборной России из-за СВО.

Валерия Калугина/ТАСС

«Знаю, что сейчас многие обсуждают мои слова двухлетней давности, однако я никогда ничего не говорил, ничего против России и российского футбола. Мне жаль, если моя речь кого-то обидела, поэтому готов извиниться», — приводятся его слова в Telegram-канале ЦСКА.

Пьянич отметил, что сейчас в связи с отстранением для российского футбола не самый лёгкий момент. Он выразил сожаление в связи с этой ситуацией и заявил, что его амбиции в рамках национального чемпионата и Кубка России крайне высоки.

«Я приехал из страны, где в своё время была война, и знаю, что это такое. И прекрасно понимаю, как устроена политика и как она влияет на спорт. Однако я футболист и всё моё внимание сконцентрировано на том, чтобы хорошо тренироваться, играть и приносить пользу ЦСКА, — в этом моя миссия», — сказал он.

26 сентября ЦСКА объявил о подписании контракта с Пьяничем. 34-летний полузащитник заключил договор на один сезон с возможностью продления еще на год и взял себе 15-й номер.

Как передавало ИА Регнум, известный боснийский футболист 25 сентября прилетел в Москву, чтобы подписать контракт со столичным ЦСКА. По данным боснийского издания Sportske. ba, зарплата Пьянича в ЦСКА составит 1 млн евро в год плюс бонусы.

Босниец, играющий на позиции полузащитника, известен по выступлениям за «Рому» и «Ювентус» в Италии, а также за испанскую «Барселону». Последний сезон он провёл в ОАЭ. С июля этого года футболист находился в статусе свободного агента.