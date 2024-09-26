Киев, 26 сентября, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Более 100 тыс. военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) самовольно покинули части с момента начала спецоперации, заявил украинский юрист Центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачёв.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам юриста, в указанное число входят как дезертиры, которые любыми путями уклоняются от службы, так и бойцы, покинувшие военную часть из-за конфликтов с сослуживцами или же по семейным причинам.

«В некоторых делах о самовольном уходе из воинской части фигурирует по 20-30 человек», — сказал он в эфире телеканала «Киев-24».

Эксперт также добавил, что число случаев дезертирства в рядах ВСУ продолжает расти.

Как передавало ИА Регнум, военный 56-й бригады ВСУ Сергей Гнездилов, который ранее публично объявил о самовольном оставлении части, объяснил своё действие фразой «люди закончились». По его словам, причина потерь бойцов украинских подразделений заключается в продолжительных боях без соответствующей ротации.

Ранее депутат Верховной рады, член оборонного комитета Александр Федиенко заявил, что дезертирство в ВСУ носит массовый характер, тысячи бойцов самовольно оставляют часть.

Накануне парламент Украины одобрил законопроект об ослаблении уголовной ответственности за дезертирство. Теперь бойцы, которые в первый раз самовольно оставили воинскую часть, не понесут наказания, если вернутся на службу до завершения досудебного расследования.