Москва, 26 сентября, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Из парка «Патриот» в Московской области сбежал 19-летний срочник, вооружённый автоматом, сообщил Telegram «112».

РИА Новости/Виталий Тимкив

По данным журналистов, Даниил Ф. несёт службу в Преображенском полку. Он находился в многофункциональном огневом центре, но в какой-то момент пропал.

Предварительно, с собой он унёс автомат с боекомплектом к нему. Солдата ищет полиция.

25 августа трое вооружённых автоматами мобилизованных в ряды украинской армии сбежали из села в Одесской области. По данным местных СМИ, все трое были бывшими заключёнными.