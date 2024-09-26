Москва, 26 сентября, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Гражданин США Джозеф Татер, обвиняемый в применении насилия к сотруднице полиции в Москве, приехал в Россию, чтобы просить о политическом убежище, сообщил 26 сентября его адвокат.

Мещанский суд Москвы/ТАСС П Гражданин США Джозеф Татер

До своего задержания гражданин США уже начал оформлять необходимые документы, сказал адвокат в ходе заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривалась жалоба защиты на арест Такера, передаёт «Интерфакс».

«Прибыл он с целью получения в Российской Федерации политического убежища в связи с преследованием компетентными органами в США. Здесь, находясь на территории РФ, он начал оформлять документы для получения политического убежища, однако в силу того, что был задержан и помещен в СИЗО, прервал оформление документов», — сказал адвокат.

Татер в ходе заседания заявил, что его жизнь в США находится под угрозой и что его неоднократно арестовывало ЦРУ. Подозреваемый попросил присутствовавших в суде сотрудников американского посольства удалиться, отметив, что не считает себя гражданином США.

Также Татер призвал суд не допускать на процесс представителей СМИ западных стран «и особенно с Украины», однако в удовлетворении этой просьбы суд отказал, пояснив, что процесс является открытым.

Как передавало ИА Регнум, управление СК по Москве сообщило о задержании Татера 14 августа. Американец устроил конфликт в столичной гостинице Radisson. Он отказался предоставлять документы о том, где он жил ранее. Татера увезли в полицейский отдел, где он ударил одного из правоохранителей. Было заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

15 августа Мещанский районный суд Москвы арестовал Татера на два месяца. Обвиняемому и его защитнику было отказано в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. Мосгорсуд 26 сентября оставил меру пресечения без изменения.