Нью-Дели, 26 сентября, 2024, 17:23 — ИА Регнум. По меньшей мере 43 человека, включая 37 детей, утонули во время «священного купания» в реках и прудах во время индийского фестиваля «Дживитпутрика» в Бихаре, следует из заявления правительства штата.

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Сообщается, что инцидент произошёл в 15 округах штатов в момент проведения фестиваля «священного купания», который прошёл накануне.

«На данный момент обнаружено в общей сложности 43 тела. Продолжается дальнейшая поисковая операция», — говорится в заявлении департамента по борьбе со стихийными бедствиями.

Главный министр штата Нитиш Кумар объявил о выплате пособия родственникам погибших в размере 400 тыс. рупий (4,7 тыс. долларов).

Как передавало ИА Регнум, четыре человека погибли и ещё более 60 пострадали в ходе давки, возникшей на музыкальном фестивале в городе Кочин на юге Индии. Зрители собрались в аудитории под открытым небом, вмещающей до 1500 человек. Они ждали выступления певицы Никиты Ганди, когда внезапно начался ливень, который и повлёк за собой давку.