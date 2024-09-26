Киев, 26 сентября, 2024, 17:49 — ИА Регнум. В ходе массированной ночной атаки на украинскую энергетику ударам подверглись три объекта электроэнергетики. Об этом в Telegram-канале заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Иван Шилов ИА Регнум

Он утверждает, что Россия провела атаку, в ходе которой использовались дроны и ракеты.

«В частности, были атакованы три объекта передачи электроэнергии, один из них — в Николаевской области», — написал премьер-министр, добавив, что, несмотря на поражение объектов, энергосистема страны работает в сбалансированном режиме, а отключений электроснабжения не запланировано.

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября на Украине заявили об ударе по энергообъекту в Сумской области. В результате удара было повреждено оборудование энергообъекта, а также обесточивались несколько подстанций.

12 сентября мэр города Конотопа Артём Семенихин сообщил, что серьёзные повреждения энергетических объектов в результате взрывов привели к критической ситуации с электроснабжением. Ранее в Днепропетровской области Украины была повреждена инфраструктура, подтвердил глава региональной администрации Сергей Лысак. При этом тип и количество пострадавших объектов не уточнялось.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что российские войска наносят удары только по военной инфраструктуре и связанным с ней объектам. В частности, ВС России нарушают работу предприятий ВПК и затрудняют снабжение топливом подразделений и воинских частей украинских войск.