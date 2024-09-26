Москва, 26 сентября, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Заслуженный артист России SHAMAN (Ярослав Дронов) развёлся со своей женой Еленой Мартыновой из-за загруженности в рабочем графике.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхо

По словам артиста, он и Елена — очень занятые люди, в связи с чем график работы не позволял им вести нормальную личную жизнь.

«Развод — наше совместное решение», — написал певец у себя в Telegram-канале.

По его словам, с бывшей супругой они остаются в хороших отношениях и «без каких-либо конфликтов и обид».

Как передавало ИА Регнум, в июне президент РФ Владимир Путин присвоил Дронову звание заслуженного артиста. В тексте указа говорится, что SHAMAN отмечен за большой вклад в развитие культуры и искусства в России.

В конце августа SHAMAN вместе с заслуженным артистом России Григорием Лепсом выступили в военном госпитале в Курске. Артисты пообщались с военными, пожелали им скорейшего выздоровления и исполнили свои популярные песни «Самый лучший день» и «Я русский». В конце встречи артисты подарили бойцам и медперсоналу госпиталя витаминные наборы и гитары с автографами.