Москва, 26 сентября, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Началось строительство тоннеля Рублёво-Архангельской линии метро между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха», для этого задействовали щит «София», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале 26 сентября.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«Это правый перегонный тоннель между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха» протяжённостью 553 метра. «София» пройдёт 349 метров, ещё 204 строителям предстоит пройти горным способом», — заявил Собянин.

Мэр также отметил, что данный отрезок будет соединён с участком «Шелепиха» — «Деловой центр», который ранее входил в Большую кольцевую линию метро.

Собянин добавил, что на Рублёво-Архангельской линии сейчас также ведётся строительство тоннелей между станциями «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева».

Как передавало ИА Регнум, 24 сентября Собянин заявил, что к 2030 году доля новых поездов метро вырастет до 95%. Он уточнил, что в ближайшие шесть лет метрополитен получит около 2000 новых вагонов.

5 сентября Собянин принял участие в церемонии открытия новой станции «Потапово» Сокольнической (красной) линии. Он подчеркнул, что новая платформа стала первой наземной отапливаемой станцией столичного метро.

7 сентября президент России Владимир Путин и мэр Москвы провели церемонию открытия участка Троицкой линии метрополитена со станциями «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». Путин поздравил москвичей с открытием новой линии метро, назвав успехи столицы в сфере метростроения выдающимися. Длина открытого участка составила 8,3 км, предполагается, что к 2029 году пассажиропоток на новых станциях достигнет 100 тыс. человек.