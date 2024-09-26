Москва, 26 сентября, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Россия и другие страны — участники БРИКС работают над созданием своего «платёжно-расчётного контура» для более эффективного обслуживания внешней торговли, заявил 26 сентября президент Владимир Путин.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Глава государства выступил на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

«В рамках сотрудничества со странами БРИКС мы работаем над созданием собственного платёжно-расчётного контура, что создаст условия для эффективного и независимого обслуживания всей внешней торговли», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, в своём выступлении президент также заявил, что Россия готова укреплять суверенитет своих партнёров в сфере энергетики. РФ намерена не просто продавать энергоресурсы, но и помогать другим странам формировать собственный топливно-энергетический комплекс, сказал Путин.

Партнёры РФ заинтересованы в переходе на национальные валюты в оплате российского экспорта, отметил также глава государства. Доля рубля во внешнеторговых расчётах России приближается к 40%, напомнил он.

Страны, стремящиеся вступить в БРИКС, видят перспективу в равноправном мироустройстве с уважением к национальным интересам государств, подчеркнул Путин. Организация видит свою задачу в сложении экономических потенциалов стран-членов и создании пространства взаимовыгодного сотрудничества, отметил он.