Путин сообщил о работе над независимым платёжно-расчётным контуром БРИКС
Москва, 26 сентября, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Россия и другие страны — участники БРИКС работают над созданием своего «платёжно-расчётного контура» для более эффективного обслуживания внешней торговли, заявил 26 сентября президент Владимир Путин.
Глава государства выступил на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».
«В рамках сотрудничества со странами БРИКС мы работаем над созданием собственного платёжно-расчётного контура, что создаст условия для эффективного и независимого обслуживания всей внешней торговли», — сказал Путин.
Как передавало ИА Регнум, в своём выступлении президент также заявил, что Россия готова укреплять суверенитет своих партнёров в сфере энергетики. РФ намерена не просто продавать энергоресурсы, но и помогать другим странам формировать собственный топливно-энергетический комплекс, сказал Путин.
Партнёры РФ заинтересованы в переходе на национальные валюты в оплате российского экспорта, отметил также глава государства. Доля рубля во внешнеторговых расчётах России приближается к 40%, напомнил он.
Страны, стремящиеся вступить в БРИКС, видят перспективу в равноправном мироустройстве с уважением к национальным интересам государств, подчеркнул Путин. Организация видит свою задачу в сложении экономических потенциалов стран-членов и создании пространства взаимовыгодного сотрудничества, отметил он.