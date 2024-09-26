Вэнс допустил, что Киев откажется от притязаний на новые регионы РФ
Вашингтон, 26 сентября, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс допустил, что киевский режим ради завершения конфликта может отказаться от притязаний на регионы, ранее входившие в состав Украины.
Журналисты спросили Вэнса, считает ли он, что Киев должен отказаться от притязаний на эти территории, чтобы добиться завершения конфликта, передаёт NBC News.
«Все варианты должны быть рассмотрены», — ответил кандидат в вице-президенты США.
В штабе кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа позднее заявили, что ответ Вэнса носил общий характер и тот обсуждал возможные концепции достижения мира.
Как передавало ИА Регнум, в апреле Трамп заявил о намерении добиться прекращения конфликта на Украине, заставив киевский режим согласиться с потерей Крыма и Донбасса. Также он неоднократно утверждал, что в случае возвращения в Белый дом сможет договориться о мирном соглашении между Москвой и Киевом в течение 24 часов.
В июле президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова возобновить переговоры по Украине, но ВСУ должны покинуть временно оккупированные территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а киевский режим — объявить об отказе от идеи вступления в НАТО.
В сентябре Путин отметил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия к этому готова, но только на базе уже зафиксированных договорённостей. Кроме того, президент заявлял, что украинский конфликт нельзя завершить через посредников, а также исключал прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемы для России.