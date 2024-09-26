Вашингтон, 26 сентября, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс допустил, что киевский режим ради завершения конфликта может отказаться от притязаний на регионы, ранее входившие в состав Украины.

Paul Sancya/AP/TASS Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии, сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс

Журналисты спросили Вэнса, считает ли он, что Киев должен отказаться от притязаний на эти территории, чтобы добиться завершения конфликта, передаёт NBC News.

«Все варианты должны быть рассмотрены», — ответил кандидат в вице-президенты США.

В штабе кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа позднее заявили, что ответ Вэнса носил общий характер и тот обсуждал возможные концепции достижения мира.

Как передавало ИА Регнум, в апреле Трамп заявил о намерении добиться прекращения конфликта на Украине, заставив киевский режим согласиться с потерей Крыма и Донбасса. Также он неоднократно утверждал, что в случае возвращения в Белый дом сможет договориться о мирном соглашении между Москвой и Киевом в течение 24 часов.

В июле президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова возобновить переговоры по Украине, но ВСУ должны покинуть временно оккупированные территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а киевский режим — объявить об отказе от идеи вступления в НАТО.

В сентябре Путин отметил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия к этому готова, но только на базе уже зафиксированных договорённостей. Кроме того, президент заявлял, что украинский конфликт нельзя завершить через посредников, а также исключал прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемы для России.