Москва, 26 сентября, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура, который был арестован по делу о насилии в отношении представителя власти, отпустили из-под стражи. Об этом 26 сентября сообщил «РИА Новости» осведомлённый источник.

РИА Новости/Михаил Воскресенский Тимур Бажаев

По словам собеседника агентства, его отпустили, изменив меру пресечения в виде заключения под стражу на обязательство о явке.

Тимур Бажаев был арестован Замоскворецким судом Москвы 29 июля. По версии следствия, он нарушил общественный порядок и вступил в конфликт с сотрудником полиции вблизи комплекса «Лужники».

Момент нападения попал на записи видеокамер. На них видно, как мужчина пытается нанести удары сотруднику в форме. Сообщалось, что Бажаев разбил полицейскому скулу и глаз.

Его отец, миллиардер Муса Бажаев, усомнился в том, что его сын мог совершить преступление. Однако заявил, что молодой человек понесёт ответственность за нападение на полицейского, если вина будет доказана.