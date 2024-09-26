Тверская область, 26 сентября, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий атаки беспилотников в Торопце. Главной темой заседания стало оказание поддержки жителям, у которых пострадали дома, квартиры и имущество.

Пресс-служба правительства Тверской области Заседание оперативного штаба по ликвидации последствий атаки беспилотников в Торопце

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, компенсации на установку окон, дверей, ремонт крыш и дымоходов будут обеспечены по фактическим расходам. Так, поддержка за расходы на установку окон с поворотно-откидной створкой (включая блок, фурнитуру и монтаж) составит: за одностворчатое окно — не более 35 тыс. рублей за кв. метр, за двустворчатое — не более 30 тыс. рублей, за трехстворчатое — не более 25 тыс. рублей. За входную дверь в сборке с монтажом — не более 30 тыс. рублей за кв. метр, за межкомнатную дверь — не более 15 тыс. рублей. За ремонт утепленной крыши предусмотрено 8,748 тыс. рублей за кв. метр, неутепленной — 5,5 тыс. рублей, за перекладку и восстановление дымохода — не более 10 тыс. рублей за один погонный метр.

Кроме того, для жителей Торопца предусмотрены единовременные выплаты в связи с утратой имущества первой необходимости на одно домовладение (не более двух позиций): за холодильник — до 30 тыс. рублей, за телевизор — до 20 тыс. рублей, за стиральную машину — до 20 тыс. рублей, за плиту (бытовую газовую или электрическую) — до 20 тыс. рублей. Данные выплаты будут производиться на основании акта специально созданной комиссии.

Как подчеркнул Игорь Руденя, выплаты в рамках мер социальной поддержки не будут облагаться НДФЛ. Для торопчан, кто не может своими силами организовать ремонт, такую услугу предоставят централизованно в любом филиале МФЦ.

В пресс-службе отметили, что открыт специальный счет, на который физические и юридические лица могут перечислить добровольные взносы в помощь жителям города Торопца.

Напомним, как ранее сообщало ИА Регнум, в Торопецком округе идет ликвидация последствий отражения атак беспилотных летательных аппаратов 18 и 21 сентября.