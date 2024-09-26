Москва, 26 сентября, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Россия до сих пор готова возобновить поставки газа по «Северным потокам» в Европу, заявил 26 сентября вице-премьер РФ Александр Новак на «Российской энергетической неделе».

TASS /Stefan Sauer/dpa

«Мы неоднократно это говорили, что мы готовы, если будет желание наших партнёров», — сказал он, отвечая на вопрос действительно ли Россия готова восстановить поставки по уцелевшей ветке «Северного потока».

Также вице-премьер призвал к объективному расследованию терактов на «Северных потоках» с участием России.

Как передавало ИА Регнум, 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции в результате взрывов были разрушены обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2». Российская сторона квалифицировало это событие как теракт. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что диверсию невозможно было бы совершить без поддержки на государственном уровне. По его словам, подрыв был организован американскими спецслужбами.

25 сентября официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что в ходе расследования теракта на «Северных потоках» было выдано несколько ордеров на арест.

Немецкое здание Spiegel со ссылкой на осведомлённый источник в тот же день сообщило, что подрывы газопроводов организовали водолазы во главе с бывшим агентом украинской секретной службы Романом Червинским.

Подлинного расследования подрыва газопроводов так и не было проведено, а те «расследования» европейских стран, результаты которых были опубликованы, больше напоминают шутку, отмечал глава МИД Венгрии Петер Сияйрто.

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал развлечением версию о подрыве «Северных потоков» водолазами. Её используют с целью отвлечь внимание от истинных причин диверсии, добавил он.