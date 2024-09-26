Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Андрей Сибига поблагодарил власти Казахстана за поддержку «суверенитета и территориальной целостности» Украины и сообщил о желании Киева развивать отношения с Астаной.

Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

На своей странице в соцсети Х (Twitter) Сибига рассказал о встрече с главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу на полях Генассамблеи ООН.

«Я встретился с (…) Нуртлеу для того, чтобы поблагодарить Казахстан за его постоянную поддержку в вопросах суверенитета и территориальной целостности Украины. Я также поделился информацией о текущей ситуации на фронте и подчеркнул нашу заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений и сотрудничества с Центральной Азией», — написал глава МИД Украины.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россию невозможно победить в военном отношении. Он отметил, что, когда киевский режим отказался подписывать Стамбульское соглашение, был упущен хороший шанс на достижение перемирия, но добавил, что по-прежнему считает достижение мира возможным.

В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул Казахстан в несправедливом отношении к России. Он напомнил, что именно к Москве и Минску обратилась Астана в период, когда в Казахстане происходила попытка совершить государственный переворот. Лукашенко отметил, что Астана «от России хочет чего-то взять, а взамен ничего не дать». Нуртлеу в ответ заявил, что Казахстан проводит сбалансированную политику, призывает решать все вопросы на переговорах и соблюдать Устав ООН.