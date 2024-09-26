Москва, 26 сентября, 2024, 16:00 — ИА Регнум. В Ростехнадзоре обсуждают возможность переноса даты остановки лифтов с истёкшим сроком эксплуатации в жилых домах с февраля 2025 года. Об этом 26 сентября сообщила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева «РИА Новости».

РИА Новости/Кирилл Зыков

Она напомнила, что, согласно техническому регламенту Евразийского таможенного союза, все лифты, исчерпавшие свой срок давности, а это порядка 25 лет, должны быть заменены к 15 февраля 2025 года. По её словам, сейчас таких лифтов в России — порядка 140 тысяч и всем очевидно, что к установленному регламентом сроку заменить их не смогут. Поэтому Ростехнадзор обсуждает вопрос о переносе этой даты.

Без поддержки государства, подчеркнула она, эту задачу выполнить невозможно. Разворотнева уточнила, что у Фонда развития территории есть предложения по этому поводу. Например, в Свердловской области есть работающая схема, когда часть затрат софинансирует регион, часть — сами собственники, и у них появляются деньги для того, чтобы поставить лифт и оплатить его потом в рассрочку. По мнению парламентария, необходимо распространить на всю страну такую практику, когда порядка 20% даёт федеральный бюджет, еще 30% — региональный, а всё остальное — рассрочка.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Разворотнева информировала, что в 2025 году в жилых домах в России могут быть остановлены десятки тысяч лифтов. В первую очередь отключение может затронуть регионы Северного Кавказа, а также некоторые другие субъекты Федерации, в числе которых Ульяновская, Саратовская и Тульская области, добавила она.