Брюссель, 26 сентября, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Евросоюз не намерен менять свою позицию по конфликту на территории Украины после заявлений президента России Владимира Путина о поправках к ядерной доктрине РФ, заявил 26 сентября представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

РИА Новости/Министерство обороны РФ

Журналисты попросили Стано прокомментировать высказывания Путина и возможные изменения в политике ЕС по данному вопросу.

«Позиция Евросоюза не меняется», — ответил Стано.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября Путин предложил обновить ядерную доктрину России в части определения условий применения ядерного оружия. Глава государства обратил внимание, что в обновлённой редакции доктрины агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ.

Кроме того, президент заявил, что нападение на Россию с использованием обычного оружия, при возникновении критической угрозы суверенитету страны, также может повлечь за собой ядерный ответ.

Обозреватели британской газеты Financial Times отметили, что пересмотр ядерной доктрины РФ стал чётким сигналом Западу от президента России. Сигнал адресован западным союзникам Украины, в том числе США и Великобритании, которые намерены разрешить Киеву наносить удары вглубь России ракетами западного производства Storm Shadow, указали авторы.

Здравомыслящие политики и ранее прекрасно понимали серьёзность заявлений президента России, тем более когда речь идёт о такой беспрецедентной конфронтации, отметил 26 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Обновление доктрины — сигнал недружественным странам, добавил он.