Москва, 26 сентября, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Запрет на использование ароматизаторов в жевательном табаке может нанести вред здоровью потребителей, а повышения акцизов выше инфляции — бюджету страны. Такое мнение высказал депутат Государственной думы РФ экономист Михаил Делягин.

Delyagin.ru Михаил Делягин

Парламентарий напомнил, что в будущем году вступит в силу законодательный запрет добавлять любые ароматизаторы в жевательный табак. А красители и добавки, пояснил он, будет разрешено добавлять, если они внесены в специальный перечень правительства РФ.

«В результате возникла угроза самому существованию жевательного табака как такового», — считает Михаил Делягин. «Никто не знает, что будут добавлять в нелегальный жевательный табак и не превратится ли он в подобие нынешних вейпов», — полагает депутат. Кроме того, подчеркивает Делягин, может быть нанесен ущерб и бюджету страны.

Эта угроза возникает на фоне очевидных успехов в борьбе с нелегальной табачной продукцией, отмечает эксперт. Он напоминает, что в июле Национальный научный центр компетенций отчитался о снижении доли такой продукции на 1,7% — до 11,7%. Успеха, уверен Делягин, удалось достичь в основном усилиями правительства — принятием нового закона о лицензировании, умеренностью роста акцизов внутри страны, выравниванием акцизной нагрузки с Белоруссией.

Парламентарий призвал сохранить положительную динамику, не допуская как повышения акцизов выше инфляции и соседей России по ЕАЭС, так и новых резких перекосов вроде выкидывания жевательного табака в нелегальную сферу.