Путин отметил хорошие перспективы взаимодействия РФ и Экваториальной Гвинеи
Москва, 26 сентября, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Россия и Экваториальная Гвинея имеют хорошие перспективы в области военно-технического взаимодействия, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.
Российский лидер добавил, что две страны, будучи производителями углеводородов, видят общей задачей стабилизацию мировых энергетических рынков.
«У нас, безусловно, очень хороший потенциал развития двусторонних экономических связей. Мы сотрудничаем в гуманитарной области, в том числе в рамках подготовки национальных кадров для вашей страны. Готовы и дальше осуществлять эту работу. Хорошие перспективы в области военно-технического взаимодействия», — добавил российский лидер.
Путин поблагодарил коллегу из Экваториальной Гвинеи за то, что лично уделяет внимание развитию связей с Россией.
В свою очередь Мбасого поблагодарил президента России за помощь в укреплении обороноспособности страны.
«Мы надеемся, что предприниматели Российской Федерации смогут приехать в Экваториальную Гвинею для того, чтобы принимать участие в развитии отраслей. В тех сферах, в которых они хотят принимать участие, мы приглашаем и надеемся на более активное сотрудничество», — сказал лидер Экваториальной Гвинеи.
Как передавало ИА Регнум, до этого президенты России и Экваториальной Гвинеи выступили на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».
Предыдущая встреча лидеров двух стран прошла в ноябре 2023 года в Ново-Огарёво. Путин тогда подчеркнул, что Мбасого неоднократно посещал Москву и в России считают его надёжным другом. На встрече обсуждалась в том числе тема развития взаимодействия РФ с государствами Центральной Африки.