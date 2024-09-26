Москва, 26 сентября, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Россия и Экваториальная Гвинея имеют хорошие перспективы в области военно-технического взаимодействия, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.

РИА Новости/Григорий Сысоев

Российский лидер добавил, что две страны, будучи производителями углеводородов, видят общей задачей стабилизацию мировых энергетических рынков.

«У нас, безусловно, очень хороший потенциал развития двусторонних экономических связей. Мы сотрудничаем в гуманитарной области, в том числе в рамках подготовки национальных кадров для вашей страны. Готовы и дальше осуществлять эту работу. Хорошие перспективы в области военно-технического взаимодействия», — добавил российский лидер.

Путин поблагодарил коллегу из Экваториальной Гвинеи за то, что лично уделяет внимание развитию связей с Россией.

В свою очередь Мбасого поблагодарил президента России за помощь в укреплении обороноспособности страны.

«Мы надеемся, что предприниматели Российской Федерации смогут приехать в Экваториальную Гвинею для того, чтобы принимать участие в развитии отраслей. В тех сферах, в которых они хотят принимать участие, мы приглашаем и надеемся на более активное сотрудничество», — сказал лидер Экваториальной Гвинеи.

Как передавало ИА Регнум, до этого президенты России и Экваториальной Гвинеи выступили на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

Предыдущая встреча лидеров двух стран прошла в ноябре 2023 года в Ново-Огарёво. Путин тогда подчеркнул, что Мбасого неоднократно посещал Москву и в России считают его надёжным другом. На встрече обсуждалась в том числе тема развития взаимодействия РФ с государствами Центральной Африки.